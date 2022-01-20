Fransız basını, Lyon’un Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini ancak Sevilla, Hertha Berlin ve Lille’in de transfer için devrede olduğunu yazdı.

Mostafa Mohamed'e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Fransız basını yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğunu yazdı. Lyon'un Mohamed'i gözüne kestirdiğini yazan RMC Sport, "Ancak Lyon, transferde tek başına değil. Sevilla, Herta Berlin ve Lille de Mostafa'yla uzun süredir ilgileniyor. Burada önemli bir bilinmeyen var. Galatasaray sezon başından bu yana 29 maça çıkan ve 6 gol atan golcüsü için ne kadar para isteyecek?" ifadesini kullandı.

Şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif gelmediği de belirtildi.

Galatasaray'ın beklentisi 10 milyon Euro

Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon Dolar ödediği Mohamed için kulübe en az 10 milyon Euro'luk teklifler gelmesi bekleniyor.







