Galatasaray , Alexandru Cicaldau'nun ardından bir Rumen yıldızı daha kadrosuna katıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, FCSB forması giyen Olimpiu Morutan transferini bitiriyor. 1999 doğumlu genç yıldız, bu gece 23.10'da İstanbul'da olacak.

TOPLAM 5 MİLYON BONSERVİS, 5 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek. 2023’e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek. Morutan, Sarı-Kırmızılı ekipte yıllık 600 bin Euro kazanacak.

BECALİ'DEN AÇIKLAMA

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise yaptığı açıklamada "5.7 milyon Euro'nun 1.5 milyon Euro'su Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa'ya transfer olursa ödenecek. Bu sezon Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa 1.5 milyon Euro'nun 3'te 1'i bu sezon ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

RÜYA TAKIMA RUMEN DAMGASI

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 4 yıl üst üste şampiyon olduğu 1996-2000 döneminde de birçok Rumen yıldızı kadrosuna katmıştı. Hagi, Popescu, Ilie, Filipescu dörtlüsü, Sarı-Kırmızılıların başarılarında büyük pay sahibi olmuştu. Özellikle Hagi ve Popescu, UEFA Kupası'nı kazanan kadronun da kilit isimleriydi.

2000'LERDEKİ RUMEN EKOLÜ AYNI ETKİYİ GÖSTEREMEDİ

Fatih Terim, Galatasaray'daki 2. döneminde de takıma Rumen oyuncular kazandırmıştı. Petre, Tamas, Bratu üçlüsü, Sarı-Kırmızılılarda beklenen başarıyı gösterememişti.

Metin Karabaş