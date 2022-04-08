Galatasaray 'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığı açıklayan Metin Öztürk'ün listesi belli oldu. Metin Öztürk listeyi teslim etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"1 milyar TL gerekli"

600 milyon TL'ye çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre, kasaya bu sene ilave 1 milyar TL koymak lazım.

"Hoca başarılı ise devam ederiz"

Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var, hocayla ilgili diyecek bir şey yok. Bizim amacımız birini göndermek değil eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz hoca başarılıysa devam eder. Kimseyi göndermek gibi bir niyetimiz yok. Başarılı değilse etmeyiz. Bu sadece benim değil, tüm yönetim kurulunun vereceği bir karar.

"En önemli konu finans"

Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın demiştim. Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz.

Galatasaray Başkan Adaylarından Metin Öztürk'ün listesi

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Can Natan

Adil Emecan

İsmail Sarıkaya

Binnur Zaimler

Dikran Gülmezgil

Emir Aral

Fabrizio Casaretto

Ethem Pamukçu

Yedek

Mustafa Manav

Lara Yılmaz

Hasan Aslan

Hacı Güçlü

Saltuk Budak