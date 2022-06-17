Son dakika Galatasaray haberi! Marco Rose için seferberlik

TFF seçimleri için Ankara'daydı. Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Başkan Özbek, "Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Edinilen son bilgilere göre Sarı-Kırmızılı kulübün, teknik direktör konusunda önceliğini Marco Rose'a verdiği ortaya çıktı. Cim Bom, son olarak Alman devi Borussia Dortmund'u çalıştıran İtalyan çalıştırıcı için tüm imkanları seferber edeceği belirtildi. Rose konusunda bir aksilik çıkmazsa alternatif adaylar da belli.

De Zerbi zora girdi

Okan Buruk, listenin ikinci sırasında. Üçüncü sırada da Roberto De Zerbi var. Fakat İtalyan hocanın maliyeti ve talipleri, Cim Bom'un elini kolunu bağlıyor. 43 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekibi için 5 milyon Euro'luk bir ücret istiyor. Ayrıca Zerbi, 6-7 transfer talebinde bulundu. Hâl böyle olunca iş zora girdi.