Galatasaray 'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Transferin hızlı takımı Sarı Kırmızılılar'da Victor Nelsson'un da geleceği şimdiden büyük merak konusu. Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından bir diğer stoperinin de İspanyol ekibi tarafından istenmesi bir anda gündem oldu. Hatta Marcao'nun bu transfer için devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilyalı stoper hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Bir taraftar sitesinin bu tarz bir haberi paylaşmasının ardından altına yorum yapan Marcao, "Yalan haber" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nelsson ayrılmak istiyor

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün idmanı ziyarete gitmiş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği Victor Nelsson ile ilgili ise Erden Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Biz kalmasını istiyoruz. Giderse alternatiflerimiz hazır. Benimle görüştü dün. Gitmek istediğini ve hayalleri olduğunu söyledi. Sezon öncesi kampında benim misyonum sizin hayalleriniz gerçekleştirmek dedim. Nelsson'a da şunu söyledim, bizim de senin de hayallerin var. Çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledim. Planlarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde 7 kez Danimarka milli takım forması giyen 23 yaşındaki yıldız savunmacı geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 36 Süper Lig maçına çıktı ve 1 gol attı. Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro gözüküyor. Gelen bilgilere göre Galatasaray 20 milyon Euro'nun altında bir rakama oyuncuyu bırakmak istemiyor. Başarılı savunmacının Galatasaray ilse 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Victor Nelsson çok iyi futbolcu"

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin ise İspanyol basınına konuşarak gündemlerindeki Victor Nelsson için "Çok iyi futbolcu" sözlerini kullandığı belirtildi. Yakın zamanda transfere dair önemli detayların spor kamuoyuna açıklanması bekleniyor.







