Son dakika Galatasaray haberi! Marcao için resmi teklif geldi!

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray 'da gözler kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi. Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesi sonrası Domenec Torrent'le yollar ayrılmış ve önceki gün de teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirildiği duyurulmuştu.

YILDIZLARA TEKLİFLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Sportif direktör Cenk Ergün, Galatasaray'daki transfer operasyonunu yürütürken takımdaki yıldız futbolculara teklifler de gelmeye devam ediyor.

SEVİLLA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray savunmasının istikrarlı ismi Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu futbolla Avrupa takımlarının radarına girmişti. Yeni adresi merak konusu olan 26 yaşındaki savunmacı için bir süredir İspanya La Liga ekibi Sevilla, transfer girişimlerini sürdürüyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Marcao için uzun süredir Galatasaray ile temas halinde bulunan Sevilla, yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı. İspanyol ekibi Marcao için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Sevilla'dan gelen teklifi değerlendiren yönetim 10 milyon euroluk meblağı yetersiz buldu. Galatasaray, Sevilla'ya Marcao için herhangi bir fiyat vermezken teklifin yükseltilmesini istiyor.

4 MİLYON EUROYA GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi.

BARCELONA MAÇINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3.5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. (Skorer)