Son dakika Galatasaray haberi! Marca Rose için yoğun mesai

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör mesaisinde yavaş yavaş sona geliyor. Listenin ilk sırasındaki Marco Rose için geri sayıma geçildi. Fakat bu kez araya maddi pürüzler girdi. Aslan'ın hocası halen Domenec Torrent. İspanyol çalıştırıcının yanında sportif direktör Pasquale Sensibile'in de kontratı devam ediyor. Hâl böyle olunca iki isim ile yollar henüz ayrılmadığı için Rose'un da transferi gecikti. Torrent ve Sensibile için toplamda 2.5 milyon Euro ödenmesi gerekiyor. Bu ödeme için uğraşılırken, diğer yandan da Rose'un maliyeti konusunda çalışmalar devam ediyor.

Pürüzlerin kalkması bekleniyor

Alman teknik adam, kendisi ve ekibi için toplamda 5 milyon Euro civarında bir ücret istiyor. Öte yandan 45 yaşındaki teknik adamın, minumum 5 transfer istemesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi de kaynak yaratma konusunda çalışıyor. Bu pürüzler de kalktıktan sonra teknik direktör resmen açıklanacak.

Metin Karabaş



