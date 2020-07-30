Transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan Galatasaray’a müjdeli haber... Sarı- Kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaşıldı.

Maicon’un bonservisi için Galatasaray'ın kasasına 3 milyon Euro girmesi bekleniyor. Galatasaray, daha önce kiralama bedeli olarak da 1.7 milyon Euro almıştı. 3 yıl önce eski başkan Dursun Özbek döneminde, tecrübeli futbolcunun bonservisi için Porto’ya 8 milyon Euro ödenmişti.

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

31 yaşındaki stoperin Arabistan’daki eşyalarını toplamadığı ve sözleşmesi bitmesine rağmen burada devam etmek istediği gelen haberler arasındaydı. Sarı-Kırmızılılar, Maicon’dan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefliyor.