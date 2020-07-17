Son dakika Galatasaray haberi! Luis Abram transferinde flaş gelişme

Premier Lig ekiplerinin gözdesi olan Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Luis Abram’a yeniden göz koydu. Peru’dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray'la birlikte La Liga ekiplerinden Real Betis de gelecek vaad eden genç stoperi kadrosuna katmak istiyor.

İki takımın da bu transferde ısrarcı olduğu ve resmi girişimlere kısa süre içerisinde başlayacağı aktarıldı. Peru Milli Takımı'nda değişilmez isim olan ve takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği, gelen tekliflere sıcak baktığı kaydedildi.

Arjantin basınında, Abram'ın Avrupa'da forma giymek istediği ve Türkiye'nin büyük kulüplerinden Galatasaray'ın kendisi için bir şans olabileceği yorumu yapılmıştı.

Arjantin basını, Galatasaray'ın ocak ayında Luis Abram için öncelikle 2 milyon Dolar’lık bir teklif yaptığı iddia etmişti. Galatasaray’ın Christian Luyindama’da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren toplamda 6 milyon Doar’lık bir teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de Velez Sarsfield’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor. İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

Abram, ilk kez 24 Mayıs 2016'da sırtına geçirdiği Peru Milli Takım formasıyla 20 maça çıktı, 1 gol kaydetti.



