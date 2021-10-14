MENÜ

Son dakika Galatasaray haberi! Kerem Aktürkoğlu'na 6 milyon Euro'luk teklif

Ocak ayında Kerem'e teklif yapmaya hazırlanan Nantes'ta, teknik direktör Yves Bertucci'nin, genç oyuncunun Milli takım performansına tam not verdiği öğrenildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 07:47 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Galatasaray haberi! Kerem Aktürkoğlu'na 6 milyon Euro'luk teklif

Türk Milli Takımı formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Fransa'da yakından takip edildi.

6 milyon Euro'luk teklif

Nantes'in teknik direktörü Yves Bertucci, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Milli takımdaki görüntüsünü çok beğendi. Genç yeteneğin gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Bertucci, transferin gerçekleşmesi halinde kulübün önemli bir hamle yapmış olacağını ifade ediyor. Nantes, Ocak ayında Kerem'in bonservisi için Galatasaray 'a 6 milyon Euro’luk teklifte bulunacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...