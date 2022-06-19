Son dakika Galatasaray haberi! James Rodriguez'i sesleri...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Teknik direktörlük için Okan Buruk, futbol direktörlüğü içinse Cenk Ergün ile anlaşma sağlayan Aslan'da transfer çalışmaları başladı. Cimbom'un gündemine dünya yıldızı isim geldi. Detaylar haberimizde...
Galatasaray 'da başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk, futbol direktörlüğü görevi için ise Cenk Ergün ile anlaşan Aslan transferde düğmeye bastı. Öncelikli olarak orta sahaya ve 10 numara pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanan Cimbom'un gündemine menajerler aracılığıyla Kolombiyalı dünya yıldızı geldi.
Yönetim şartlarını araştırıyor
Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın şartlarını araştırıyor.
Avrupa'ya dönmek istiyor
Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor.
12 maçta 11 gole katkı
James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı. (Ajasspor)