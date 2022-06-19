Galatasaray 'da başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk, futbol direktörlüğü görevi için ise Cenk Ergün ile anlaşan Aslan transferde düğmeye bastı. Öncelikli olarak orta sahaya ve 10 numara pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanan Cimbom'un gündemine menajerler aracılığıyla Kolombiyalı dünya yıldızı geldi.

Yönetim şartlarını araştırıyor

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın şartlarını araştırıyor.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor.

12 maçta 11 gole katkı

James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı. (Ajasspor)