Süper Lig 'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , zirveyi 4 takımla birlikte paylaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın tarihine geçen Muslera için İspanyol basınından şok bir iddia geldi.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Adana Demirspor maçıyla 429. maçına çıktı. Böylece sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. isim oldu.

REKOR ELİNDE

Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın kazandığı kupa sayısı ise 15. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor.





KUPA KOLEKSİYONCUSU

Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Uruguay milli takımıyla 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

SON MAÇLARDA DEVLEŞTİ

Galatasaray'ın Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında çıkardığı net kurtarışlarla dikkat çeken ve alınan puanlarda başrol oynayan Muslera ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım ligde 8 maça çıkarken toplamda sadece 5 gol yedi. Aslan bu istatistikle en az gol yiyen 3. takım konumunda bulunuyor. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı kaleci için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"GALATASARAY PENA İSTİYOR"

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile ilgili iddia ortaya attı. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor." dedi.





MUSLERA İÇİN 'AYRILIK' İDDİASI

Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

TER STEGEN'İN ARKASINDA KALDI

Barcelona'da Inaki Pena'nın yeni sezonda daha büyük rol alması bekleniyordu. Neto'nun ayrılışı sonrası ikinci kaleci konumuna gelse de henüz aradığı şansları bulamadı. Bunda Marc-Antre ter Stegen'in sezona yaptığı iyi başlangıç etken oldu. Eski formunu yakalayan Alman kalecinin şu an için ilk 11'deki yerini kaybetmesi pek mümkün gözükmüyor. 23 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. (Skorer)



