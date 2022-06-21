Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray 'da Okan Buruk konusunda da geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'la anlaşma sağlanmadan önce görüşülen yabancı teknik adamlara MİLLİYET ulaştı. İşte detaylar...

CENK ERGÜN SÜRECİ YÖNETTİ

Galatasaray, birçok yabancı teknik adamla temasa geçti, ancak Okan Buruk’u tercih etti. Dursun Özbek’in, yeniden adaylığını koymasıyla başlayan süreç sonrasında, Sportif Direktör Cenk Ergün’le koordineli bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Futbol yapılanmasının başında profesyonel olarak çalışacak olan Ergün, Başkan Dursun Özbek’e teknik direktör ve görüşmeleri konusunda detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi.

RAKAMLAR ASTRONOMİK

Cenk Ergün’ün bire bir görüştüğü yabancı hocaları da masaya yatırdığı öğrenildi. Önemli birçok ismin gündeme geldiği raporda yabancıların ülke futboluna uyum sorunları, ekstra talepleri ve de el yakan maliyetleri yönetime bu konuda geri adım attırdı. Astronomik rakamlar nedeniyle Galatasaray’da ibre Okan Buruk’tan yana döndüğü, başarılı teknik adamın da düşünmeden kabul ettiği kaydedildi.

Galatasaray'da futbol direktörü olarak göreve başlayan Cenk Ergün'ün görüştüğü isimler şu şekilde:

ROBERTO DE ZERBİ

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten ayrılması beklenen Roberto De Zerbi, Galatasaray'ın gündemine geldi. 43 yaşındaki teknik adam daha önce Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento ve Sassuolo'da görev aldı. İtalyan teknik direktör çalıştığı takımlarda 2 kupa kazandı.

RUDİ GARCİA

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün görüştüğü bir diğer isim Rudi Garcia oldu. 58 yaşındaki teknik adam son olarak Olimpik Lyon'da görev aldı. Saint Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Roma ve Marsilya'yı da çalıştıran Rudi Garcia, 2021 Mayıs'tan beri boşta duruyor.

RUUD GULLİT

Sarı-kırmızılılarda Ruud Gullit de görüşülen adaylar arasındaydı. 59 yaşındaki Hollandalı daha önce Newcastle United, Feyenoord, Los Angeles ve Terek Grozny'de görev aldı. Ruud Gullit, son olarak Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştı.

SLAVEN BİLİC

Cenk Ergün'ün görüştüğü bir diğer isim Slaven Bilic oldu. Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş , West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion ve Beijing Guoan'da görev alan 53 yaşındaki teknik direktörle Galatasaray arasında anlaşma sağlanamadı.

IGOR TUDOR

Galatasaray'da Cenk Ergün'le daha önce de çalışma fırsatı yakalayan Igor Tudor'la da bir görüşme gerçekleştirildi. 44 yaşındaki çalıştırıcı Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese ve Hellas Verona'yı çalıştırdı. Genç teknik adamla sarı-kırmızılılar arasındaki anlaşma gerçekleşmedi.

NENAD BJELİCA

Galatasaray Futbol Direktörü CEnk Ergün, Nenad Bjelica'yla da pazarlık yaptı. Hırvat çalıştırıcı ile sarı-kırmızılılar anlaşmadı. Nenad Bjelica daha önce Karnten, Lustenau, WAC - ST. Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb'i çalıştırdı. Nenad Bjelica'nın Osijek'le olan sözleşmesi devam ediyor.

PAULO FONSECA

Roma'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Paulo Fonseca da sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Cenk Ergün'ün görüştüğü 49 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma sağlanamadı. Paulo Fonseca daha önce Amadora, Dezembro, Oficelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Pacos Fereira, Porto, Braga ve Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı.

PAULO SOUSA

Cenk Ergün'ün görüştüğü teknik direktörler arasında Paulo Sousa da yer aldı. QPR, Swansea, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Quanjian, Bordeaux, Polonya Milli Takımı ve Flamengo'yu çalıştıran Paulo Sousa ile anlaşma sağlanamadı.

MARCO ROSE

Sarı-kırmızılıların Okan Buruk'la anlaşma sağlamadan önce görüştüğü bir diğer aday Marco Rose oldu. Alman çalıştırıcı, Lok Leipzig, RB Salzburg, Mönchengladbach ve Borussia Dortmund'da görev aldı. 45 yaşındaki Alman teknik adamla anlaşma sağlanamadı.(Skorer)