Scout ekibinin önerisi ve Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray 'ın sessiz sedasız transferini bitirdiği Sacha Boey'in maliyeti belli oldu. Sarı Kırmızılı ekip, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki sağ bekin bonservisi için Rennes'e 1 milyon 150 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Boey'in Galatasaray'da gösterdiği performansa göre Rennes, bonservise ek olarak 750 bin Euro daha kazanacak.

Bonservis 1.9 milyon Euro'ya çıkabilir

Boey'den 1 milyon 150 bin Euro bonservis kazanan Rennes, zamanla 750 bin Euro daha kasasına koyabilir. Sözleşmede 25-50-75-100 maç oynama primi bulunuyor. Eğer Fransız sağ bek, 100 maçı geçerse 4 sezonda bu rakam 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

Geçen sezon kiralık oynadığı Dijon'da yıldızını parlatan Boey, gelecekte milli takım adayları arasında gösteriliyor.

Net 480 bin Euro kazanacak

Galatasaray, 20 yaşındaki sağ beke ise sezonluk 480 bin Euro ödeyecek. Boey, göstereceği performansa göre ek olarak 250 bin Euro daha kazanabilir.

Sonraki satıştan %15 pay

Galatasaray'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Sacha Boey'in bir sonraki satışında Rennes'e %15 pay verilecek.

Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey, savunma gücüyle ön plana çıkıyor.

Savunma gücüyle ön plana çıkıyor

Geçen sezon Dijon'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu, 26 lig maçında 1 asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey, savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren Sacha Boey'in, potansiyeline ulaşması halinde Fransa Milli Takımı'na kadar yükselebileceği belirtiliyor. Sacha Boey daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Yakup Çınar / Fanatik Özel







