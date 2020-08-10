Atletico Madrid’in alacağı pay ile beraber maliyeti 5 milyon Euro seviyelerine çıkan Bernard Mensah için Galatasaray’ın bu rakamı ödemesi mümkün gözükmüyor. Pandemi sürecinde kaynakların azalması ve özellikle tribün gelirlerindeki belirsizlik nedeniyle yönetim, oyuncu satmadan bonservis vermeyi düşünmüyor. Ancak Fatih Terim de ısrarla Mensah’ı istiyor. İmparator, 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun orta sahada takıma büyük katkı sağlayacağı görüşünde. Mensah’ın da gönlü Sarı-Kırmızılı formadan yana.

Transferi bitirmek için tüm yolları deneyen yönetim, yeni bir formül üretti. Buna göre Kayserispor’a 1 sezonluk kiralama teklifi yapıldı ve 1.5 milyon Euro önerildi. Sene sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray lig bitiminde 3.8 milyon Euro daha ödeyecek.

4 isim önerildi

Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda takasta 2 futbolcuyu da Kayserispor’a gönderebileceğini iletti. Eğer anlaşma sağlanırsa, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık gibi isimler arasından Kayserispor seçim yapacak. Hafta içinde bu konunun netlik kazanması bekleniyor.