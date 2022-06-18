Dursun Özbek'in başkanlığa seçildiği Galatasaray , futbol takımında büyük bir değişim sürecine girmeye hazırlanıyor. Domenec Torrent ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktörlük adına Roberto Donadoni ismi gündeme geldi.

Sensibile'nin favorisi

Dursun Özbek döneminde yeni teknik direktör adına çalışmalar sürerken ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'da yeni dönemin ilk teknik direktörünün Roberto Donadoni olabileceğini belirtti. Galatasaray'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile, Bologna'yı çalıştırdığı dönemden yakınen tanıdığı Donadoni'yi takımın başına getirmek istiyor.

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Görüşme İstanbul'da gerçekleşiyor!

Galatasaray'da Sensibile'nin Donadoni ile görüşmesini bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da bir otelde gerçekleştireceği açıklandı.

İtalyan futbolunun oyunculuk dönemiyle en önemli isimlerinden biri olan Roberto Donadoni, teknik direktörlük kariyerinde Citta di Lecco, Livorno, Genoa, İtalya Millî Takımı, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna ve Shenzhen FC'de görev almıştı. Son olarak Çin'de Shenzhen'i çalıştıran Donadoni, 2020'de görevinden ayrıldığından bu yana bir takımda görev almadı.