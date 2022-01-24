Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas hakkında konuşan Ahmet Çakar "Sen bir futbol hainisin. Fatih Terim'e ihanet etmiş sözde bir kardeşisin. Ayrıca doğruları söylemeyen bir adamsın. 8 haftada arkasında entrikalar, Doemenc Torrent itiraf etti." dedi.

Işıtan Gün hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Işıtan Gün, Galatasaray 'dan aldığın malları, Hollanda'daki şirketine gönderdiğin şeylerin parasını neden Galatasaray'a vermedin? İhtarnameyi yediğinde malları eksik de olsa Galatasaray'a neden geri gönderdin?" açıklamasını yaptı.

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "Burak Elmas asırlık camianın başındasın, yanındaki adam için kısmı yolsuzluktan bahsediyorum. Bu soruyu Galatasaray adına soruyorum. Neden bu konuyu kapatıyorsunuz. İki sene önce Galatasaray'ın mallarını aldı. Faruk Süren, damadının yanındaki adam için soruyorum. İki sene önce malları aldı mı? Aldıysa parayı neden ödemedi? Üç sene sonra ihtarname yediğinde, neden parayı göndermedi ve malları iade etti? Bu adamlık mıdır? Soruyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ayrıca "Fatih Terim'in tam devre arası yani transfer dönemi gelirken gönderilmesi de kafalarda soru işareti oluşturuyor" şeklinde konuştu.

IŞITAN GÜN: "BANA İHTARNAME GELMEDİ"

Canlı yayına bağlanan Işıtan Gün "Galatasaray ürünlerini Avrupa'da satmak için cebimden para verdim. Galatasaray'ın cebinden 1 kuruş çıkmamıştır. Galatasaray'dan bana ihtarname gelmedi. Benim haberim yok çekilmişse çekilmiştir. Sözleşme fesih için bir ihtarnameye ihtiyacım yok." açıklamasını yaptı.

"TWEETLER İÇİN ARAŞTIRIYORUM"

Eski tweetleri hakkında sorulan soruyanı yanıt veren Işıtan Gün "Attığım tweetler hakkında araştırma yapıyorum, şu an açıklama yapmak istemiyorum! 13 sene önce paylaştığım şeyler, kulüple bir alakası yok." açıklamasını yaptı.

"MUSLERA SÖZLERİNİ SÖYLEMEDİM"

"Fernando Muslera'yı göndereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmadığını belriten Işıtan Gün "Fernando Muslera ile yolları ayıracağımıza dair bir şey söylemedim, hatırlamıyorum bunu. Muslera ile de konuştum. 'Basında çıkan şeyler pek umrumda değil' dedi." ifadelerini kullandı.

TERİM VE DOMENEC YANITI

Fatih Terim ile Domenec Torrent hakkında gelen soruları da yanıtlayan Işıtan Gün "Domenec Torrent ilk idmanda 'Son 8 maçınızı analiz ettim' dedi. Bu 8 hafta olarak yansıtıldı. Torrent ile ilk olarak başkanımız Burak Elmas ile birlikte ben yaptım. Tarihi hatırlamıyorum. Bu anlamsız bir soru. Fatih Terim ile ayrılığı başkanımıza sorun. Torrent'in gelmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu sorusunun cevabı için sonuçlara bakmak lazım. Şu an henüz erken. Fatih Terim hakkında görüşümü açıklamakla mükellef değilim. Bunu sorgulamak da sizin haddiniz değil." diye konuştu.