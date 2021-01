Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'den konuyla ilgili cevap geldi.

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.

"Türkiye'de İrfan'a 10 milyon euro verebilecek kulüp yok"

İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili olarak, "Türkiye'de, İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon euro verebilecek kulüp yok. İster istemez takas olayı gündeme gelecek. Ancak takasta kullanılacak futbolcular büyük kulüplerden yüksek maaş alıyor. O yüzden şu an zor görünüyor." ifadelerini kullandı.