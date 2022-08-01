Galatasaray 'a transfer edildikten sonra ilk kez formayı Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında giyen Haris Seferovic, ilk maçında golünü atarken oyunuyla da alkış almıştı.

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Salernitana ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında bir kez daha takımdaki yerini alan İsviçreli golcü, sarı kırmızılılarda ikinci maçını da boş geçmedi.

Son olarak İtalya Serie A'nın güçlü takımı Fiorentina ile oynanan hazırlık müsabakasında 11'deki yerini alan Seferovic, 2-1 kazanılan maçta hem oyunu hem de akıl dolu iki asistiyle takımına katkı yaptı.

3 MAÇTA TOPLAM 4 GOLE KATKI YAPTI

Önce Kerem Aktürkoğlu'nu pasıyla golle buluşturan Seferovic, daha sonra Emre Akbaba'ya harika bir asist yaptı.

Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 hazırlık maçında toplamda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

BENFICA PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında Haris Seferovic'in Galatasaray formasıyla ilk 2 maçında attığı 2 gol konuşulurken Benfica'nın ise İsviçreli golcüyü gönderdiği için pişman olduğu ve yerini dolduramayacağı haberleri yer aldı.

Galatasaray’ın eski golcüsü Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı’nda beraber forma giydiği Haris Seferovic’in sarı kırmızılı takıma önemli katkı vereceğine inandığını söyledi.

15 MAÇ OYNARSA SATIN ALINACAK

Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı kırmızılılar, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 2.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak. (Hürriyet)