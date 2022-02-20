Galatasaray 'ın kaderi büyük ölçüde Göztepe maçı sonrası çizilecek. Başkan Burak Elmas, sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, İzmir dönüşünde bir araya gelerek, üçlü zirve gerçekleştirecek. Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda bir araya gelecek olan yönetimin, radikal kararlara imza atması bekleniyor. Şimdiden gündemde önemli maddeler var. İç ve dış transfer konusunda kritik adımlar için hazırlık yapılıyor. Campos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak.

En az 7 milyon Euro tasarruf

Ancak ilk olarak iç transferde bir operasyon planlanıyor. Çünkü hedef, maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine düşürmek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakârlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon Euro'nun altına düşürülmesi için masaya oturulacak.

Barcelona kaleci arayınca...

Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki kaleci Pena'dan çok memnun olan Sarı- Kırmızılılar, İspanyol eldiveni sezon sonunda bir kez daha kadroya katmak istiyor. Elmas, Pena'yı tekrar alamayacaklarını, Torrent ise genç oyuncunun Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olacağını söylemişti. Ancak İspanyol kulübünde yedek kaleci için transfer çalışması yapılıyor. Galatasaray cephesinin de Pena'yı bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamak için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.

Monaco U19'da da oynamıştı

Diğer taraftan Campos ve Sensibile ikilisinin önerisiyle gündeme gelen genç yabancılardan biri ortaya çıktı. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek David Colina'nın bonservisiyle transfer edilmesi konusunda çalışma yapılıyor. Hırvat Milli Takımı'nda da oynayan ve 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan 1.74'lük sol bek, daha önce Monaco'nun genç takımında da görev yapmıştı.

Metin Karabaş