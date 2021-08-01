Bir süredir genç ve kadroya giremeyen oyuncuları için pilot takım arayışını sürdüren Galatasaray sonuca ulaştı. Sarı-kırmızılılar, pilot takım olarak Niğde Anadolu FK ile anlaşma sağladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde temsilcisi daha önce Türkiye’nin futbolcu fabrikası Altınordu’ya pilot takım görevi görüyordu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan yaptığı açıklamada, “Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız ve gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız” demişti.

Fatih Terim: Bize çok faydalı olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile yaptığı toplantıda pilot takım konusuna değinerek, “Bakırköy ile ilişkimiz vardı eskiden. Bir Beylerbeyi maceramız oldu. Bir 2. veya 3. Lig ekibi ile ilişki kurabiliriz. Teknik adamını bizim verdiğimiz, oyuncularımızı oynatabildiğimiz bir proje yapmayı düşünüyoruz. Kendi hocamızı verdiğimiz, kendi oyun sistemimizi oynayan, oyuncu grubunun 2. veya 3. Lig de oynayan bir takımda olması yetişmede bize çok faydalı olacak gibi” diye konuştu.

Sarı Kırmızılıların, Terim’in bu açıklamalarını 2. Lig'de mücadele edecek Niğde Anadolu FK ile hayata geçireceği öğrenildi. (Ajansspor)











