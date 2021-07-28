UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray , rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibini ağırladı. PSV Eindhoven mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve temsilcimizi kupanın dışına itti.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, turu geçerse Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, eğer turu geçemezse, Konferans Ligi Play-Off'larında boy gösterecek.







