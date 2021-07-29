Galatasaray 'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından 7. imzayı Berkan Kutlu'ya attırdı. Alanyaspor 'la bonservis konusunda anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, 23 yaşındaki orta sahayı resmen kadrosuna kattı.









5 yıllık sözleşme

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Genç ve dinamik bir orta saha kurmak isteyen Fatih Terim'in, Berkan Kutlu'ya ilk 11 planlarında yer verdiği gelen haberler arasında.









Adından söz ettirdi

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Süper Lig'deki ilk sezonunda muhteşem bir performans sergileyerek adından söz ettirdi.

Maçlardaki yüksek koşu mesafeleri ile ön plana çıkan ve Süper Lig'deki ilk sezonunda 38 maça çıkan Berkan'ın güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro.

23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.

38 maça çıktı, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı

Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, Akdeniz ekibinde 38 maça çıktı, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

U21 Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Berkan Kutlu, 3 kez Ay Yıldızlı formayı giydi.







