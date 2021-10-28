Takımı gençleştiren ve kadroda önemli bir değişime imza atan Galatasaray ’da bu süreç ocak ayında da süratla devam edecek. Yabancı kontenjanı dolu olan ve devre arasında orta sahaya kesin olarak 6 numara transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray’da geç kalınmış iki ayrılık adına masaya oturulacak. Hem yaşları, hem de maliyetleri nedeniyle sezon başında da ayrılığı gündemde olan Sofianne Feghouli ile Ryan Babel’le vedalaşmak için sarı kırmızılılar bu kez ‘Falcao’ planını devreye sokacak.

YÜZDE 40'TAN VAZGEÇTİ

Sezon başında 1 yıllık sözleşmesi kalan Falcao ile fesih görüşmelerine imza atan ve Kolombiyalı golcünün yüzde 40 alacağından vazgeçip 3 milyon Euro karşılığında yollarını ayıran Galatasaray, benzer bir modeli Feghouli ile Babel için uygulamaya sokacak.

KISMİ ÖDEME İLE VEDA

YIllık 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli ve 2.5 milyon Euro garanti ücreti olan Babel’e yarım sezonluk ücretlerinde indirime gitmeleri karşılığında bedelsiz olarak bonservisleri teklif edilecek. İki futbolcunun yarım sezonluk toplam maliyeti 3 milyon Euro’yu geçerken sarı kırmızılıların hedefi yüzde 30- 40 bandında indirime gitmelerini sağlayıp bir kısım ödeme yaparak mayısı beklemeden iki isimle de vedalaşmak.

Babel bu sezon Galatasaray forması ile 17 maçta gol katkısı veremeyip 1 asiste imza atarken Feghouli ise 12 maçta 2 gollük katkı yaparken sınıfta kaldı. (Hürriyet)