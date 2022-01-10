Son dakika haberi... Galatasaray 'daki kötü gidişin faturası Fatih Terim'e çıktı. Sarı kırmızılı takımda başkan Burak Elmas, bugün tecrübeli teknik adamla NEF Stadı'nda 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimden bazı isimler Terim'in ayrılmasını isterken Burak Elmas sezon sonuna kadar kalmasını istiyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha ayrılmış oldu. Tecrübeli teknik adam Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrasında stattan ayrıldı.

Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını ayırdıklarını açıkladı. Resmi hesaplardan yapılan açıklama şu şekilde;

Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.

Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü Başkanı





2017'de gelmişti

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'daki 4. dönemi 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle yeniden başlatmıştı. Sarı kırmızılı takım o sezon şampiyonluğu elde etmişti. 2018-19 sezonunu da Terim yönetiminde şampiyonlukla tamamlayan Cim Bom, geçen sezon averaj nedeniyle birinciliği Beşiktaş 'a kaptırmıştı.

Gençlik operasyonu yarıda kaldı

Bu sezon yeni başkan Burak Elmas ile birlikte gençlik operasyonuna giren ve kurduğu kadroda genç futbolculara ağırlık veren Terim'in planı istediği gibi gitmedi. Ligin 20. haftası sonunda Galatasaray, 27 puanla 12. sırada yer aldı. Terim yönetimindeki Aslan, bu sezon 7 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.





Taraftarlar tepki gösterdi

Son olarak NEF Stadı'nda oynanan Giresunspor karşılaşmasını da sahasında kaybeden Cim Bom'da taraftarlar "Yönetim istifa" tepkileri, Fatih Terim'in sonunu hazırlamış oldu.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr











