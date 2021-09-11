Transfer dönemi bitti, milli ara sona erdi, Galatasaray 'da gözler Süper Lig'de yarın oynanacak olan Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Yoğun fikstüre 3 puanla başlayarak moral bulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim özellikle savunma oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli hoca, savunmadan çıkış problemini çözebilmek adına tüm formülleri masaya yatırmış durumda. Sürpriz bir plan yapan Terim, geriden oyun kurma görevini takımın Danimarkalı stoperi Nelsson'a verecek. Genç savunmacının bu görevde ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Taylan da Nelsson'a oyun kurulumunda destek sağlayacak.

Risk almak istemiyor

Sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Boey'nin yerine de sağ bekte Alpaslan'ın şans bulması bekleniyor. Yedlin, ABD Milli Takımı'ndan yorgun döneceği için, Terim'in risk almak istemediği öğrenildi. Diğer taraftan, Taylan ve Morutan'a da kaleyi gördükleri anda şut çekmeleri talimatını veren Fatih hoca, hücum hattında ise Diagne'yi tercih edecek. Halil'in ikinci yarıda şans bulacağı öğrenildi.

Muslera tedirgin ediyor

Daha önce merkezde Cicaldau ve Morutan'ı birlikte deneyen Terim, bu kez Berkan ve Cicaldau'yu beraber kullanacak, solda Kerem'e sağda Morutan'a şans tanıyacak. Taylan da geriden bu dörtlüyü destekleyecek. Kalede ise Muslera'nın hem sezonun ilk maçlarında hem de Uruguay Milli Takımı'nın son maçlarında yediği hatalı goller, üstüne yol yorgunluğu, Terim'i bir hayli tedirgin ediyor.

Metin Karabaş