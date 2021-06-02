Koronavirüs tedbirlerindeki gevşemenin ardından, spor kulüplerinin de genel kurullarını yapabilmesine olanak tanıyan iznin verilmesiyle Galatasaray, 19 Haziran’daki genel kurula dört elle sarıldı.

Mustafa Cengiz’in resmen ayrılacağı bu süreçte sarı-kırmızılıların geleceği ile ilgili büyük belirsizlikler yaşanıyor. Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları görev süresi sona eren Fatih Terim’in daha önce hazırladığı rapor doğrultusunda gerçekleşecek ancak bu bile kabusu ortadan kaldırmayacak.





Sarı-kırmızılıların 14 Haziran’da topbaşı yapacağı öğrenildi. Ancak 5 haftalık hazırlık sürecinden sonra çıkılacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi riskli görünüyor. Normal şartlarda 6 haftalık hazırlık sürecinden sonra resmi maçlara çıkıldığı ancak yeterli zamanın olmamasından dolayı bu sezon 5 haftalık hazırlık sürecinin sonunda kritik bir maça çıkılacağı belirtildi.

Üstelik, Fatih Terim ile çalışmayacak olan bir başkan adayı kazanırsa, kriz daha da artacak. 19 Haziran’daki seçimin hemen ardından bir teknik adam göreve gelse bile, onun başlaması, takıma alışması ve bunun gibi sıkıntılar, Cim-Bom’un ayarını olumsuz olarak etkileyecek. (Skorer)



