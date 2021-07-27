Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Terim, gündemlerinde olduğu iddia edilen Rumen yıldız Olimpiu Morutan ile ilgili de konuştu.

Morutan'ı çok beğendiğini ve makul bir paraya Galatasaray'ın yok demeyeceğini vurgulayan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi."





İlgili Haberler Fatih Terim Romanya asist kralını istiyor: Morutan





Morutan ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile adının anılması hakkında konuşan Morutan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda daha kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. Galatasaray'ın benimle ilgilenmesi elbette mutluluk verici. Cicaldau'yu transferi için tebrik etmek istiyorum, kendisine başarılar diliyorum"

Galatasaray 8 milyon Euro'ya kadar çıkıyor iddiası

Rumen basınında Galatasaray ile FCSB arasında pazarlıkların devam ettiği ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla daha önceden el sıkıştığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Becali bu transfere 10 milyon Euro karşılığında onay verecek. Ancak Sarı-Kırmızılılar maksimum 8 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Aradaki farktan bağımsız olarak, görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.







