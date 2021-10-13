Son dakika Galatasaray haberi! Fatih Terim'den Mostafa kararı!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yarım sezon boyunca gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin takdirini kazanmıştı. Yeni sezona ise beklentilerin altında giren genç golcü, son haftalarda yükselen performansıyla yeniden Fatih Terim'in gözüne verdi. Deneyimli teknik adam, yönetime Mostafa Mohamed için emri verdi.
G.SARAY forması ile gol orucunu Rize karşısında iki golle bitiren Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı.
Sabah'ın haberine göre; G.Saray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor.
Deneyimli teknik adamın, "Bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirelim. Mohamed'i kadroda istiyorum" sözleri sonrasında yönetim de vites yükseltti.