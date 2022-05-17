Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AYRILIĞI BÜYÜK OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas, göreve başlar başlamaz Fatih Terim'i teknik direktör olarak duyurmuştu.

Sezon başında gençlik projesiyle yola çıkan Galatasaray'da işler yolunda gitmedi ve Terim ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası ve Süper Lig 'de alınan kötü sonuçların ardından Burak Elmas, Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıklamıştı. Terim'in yerine göreve Domenec Torrent getirilmişti.

BURAK ELMAS: DOĞRU KARARDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son basın toplantısında Fatih Terim kararından pişmanlık duymadığını dile getirdi. Elmas, "Fatih Hoca konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım.Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın sebebi bu." ifadelerini kullanmıştı.

TORRENT'TEN ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI GÖNDERME

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ise Fatih Terim'e büyük saygı duyduğunu ifade etti fakat Yunus Akgün ve Emre Akbaba üzerinden Terim'e göndermelerde bulundu. Torrent, "Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana'da ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor 'da... Benim oyun sistemime çok uygun oyuncular. Hiçbir şey hediye edilmez, takıma döndükten sonra formayı kazanmalı. İzlediğim kadarıyla, çok güzel maçlar çıkarıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar" ifadelerini kullandı.

TERİM'DEN GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Ocak ayında yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Deneyimli teknik adam, paylaşımında Galatasaray bayrağını kullanırken, "Nicelerine... #17Mayıs2000" yazdı. Terim, 17 Mayıs 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Fatih Terim'in paylaşımı sonrası Sarı Kırmızılı taraftarlar paylaşımın altına binlerce mesaj yazdı. Taraftarlar "Geri dön hocam. Çok özledik" ifadelerini kullandılar. Terim'in paylaşımına kısa süre için binlerce yanıt geldi.