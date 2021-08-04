Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone’u konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip teknik patronu Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine orman yangınlarından dolayı duyduğu üzüntüyle başlayan Terim, ''İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun.'' dedi.

'Oğulcan, yararlanmak istediğim bir oyuncu'

TFF'nin Oğulcan Çağlayan'a lisans vermemesi ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Terim, "Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu." dedi ve ekledi:









'Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz'

"UEFA lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ve vermiyor. Ama Oğulcan, Avrupa kupasında oynayamıyor. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz, bu konu çözülür, oradan bir sıkıntı yok da bu mantığa uymuyor. Uluslararası bir maçta, TFF izin vermediği için oynayamıyor."





Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'Berkan'ı ve Taylan'ı yarın oynatacağım'

"Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik, Berkan da bunun için önemli örneklerden biri. Yarın da oynatacağım. O kadar hazır ki... Sadece fiziken değil, mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Yarın, Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var."

'Çok da sızlanma gibi lüksü yok'

''Taylan'a da hep söylüyorum. Çok da sızlanma gibi lüksü yok. Çünkü yıllarca çok fazla oynamadığı için rötarı kapatsın devamlı oynayarak diye düşünüyorum. Oynamadığı zaman sızlanan, oynadığı zaman çok oynadım diyen oyuncu grubundan hoşlanmadığımı hep söylüyorum zaten.''

'Cicaldau gruplarda oynayacak'

"Biz Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz."









'Hem Falcao hem de Feghouli...'

''Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Kulüp olarak, özellikle son dönemde ayrılan oyuncularımızla ilgili çok güzel şekilde veda ettik. Umarım en kısa zamanda hem kulübümüz hem de oyuncularımız adına yakışan bir çözüm bulunarak bu konu sona erer."

'Başkan da 'Vermeyiz' dedi'

"Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. Ancak ekonomik boyutuna bakıyoruz, o rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Konu nereye gider bilmiyorum ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var."