UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk ayak maçında St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer gündemlerinde yer aldığı iddia edilen Olimpiu Morutan ile ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli futbol adamı, Rumen oyuncunun çok yetenekli olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Başkan da 'Vermeyiz' dedi'

"Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. Ancak ekonomik boyutuna bakıyoruz, o rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Konu nereye gider bilmiyorum ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var."







