Son dakika... Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray 'da hedef Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda alınacak isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor. Fatih Terim, bazı isimlerle yolların ayrılacağının mesajını dün oynanan PSV maçının ardından vermişti. Satış listesine konan yıldızlardan biri de Luyindama oldu.

LUYINDAMA 5 MİLYON EURO

Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde. Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.





DIAKITE VE AHMEDHODZIC GÜNDEMDE

Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Fransa'dan Bafode Diakite ve İsveç'ten Anel Ahmedhodzic son olarak Aslan'ın radarına takıldı Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği bu iki isim için resmi girişimler Luyindama'nın durumuna göre başlatılacak.

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta oynayan Fransız stoper Diakite, 56 maçta 5 gollük performans sergiledi. 22 yaşındaki stoper Ahmedhodzic, Malmö'de 59 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. (Sabah)







