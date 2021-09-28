Son dakika Galatasaray haberi! Fatih Terim istifadan döndü iddiası!

Sahasında Göztepe 'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

TERİM: ÇOK ÜZÜLDÜM, KIRILDIM

Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.

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Kulislerde dolaşan iddialara göre; Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.

PUAN KAYBINDA İSTİFA EDECEKTİ

Son derece üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi. (Takvim)