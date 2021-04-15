Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının soğuk rüzgârlar estirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yine hareketli saatler yaşandı. Futbolcuların idmanı boykot edeceği iddialarının ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün tesislere giderek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Albayrak bu fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

'FATİH TERİM TAVIR ALDI' İDDİASI

Camianın önde gelen isimleriyle görüşen Abdurrahim Albayrak'ın adı başkan adaylığı için de geçmeye başladı. Perde arkasında yaşanan bu gelişmelerden Cengiz'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi. Öte yandan fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in olmaması dikkat çekti.

Belhanda'nın ayrılışında takımı toplayıp fotoğraf çektiren tecrübeli teknik adamın dünkü karede yer almaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmaya konu oldu. Fatih Terim'in, Albayrak'a karşı tavır aldığı iddiaları da dillendirildi.

"FUTBOLCULAR ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALI"

Açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Başkan Mustafa Cengiz şunları söylemişti:

"İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalı, sahanın altını üstüne getirmeliydik.

G.Saraylı oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. Türk futbolcular nerede? Ben çıldırıyorum izlerken."