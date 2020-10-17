Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Devre arası transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 31 Ağustos Pazartesi günü Sarı Kırmızılı ekibin Ümraniyespor'la yaptığı hazırlık maçında dikkatini çeken Muammer Denizhan Taşkan'ın transfer edilmesini istedi. Spor Arena'da yer alan habere göre; Fatih Terim'in yardımcıları da Denizhan için Ümraniyespor'la temas kurdu ve “ transferde öncelik sözü” aldı.

'Ocak ayında transferi adına önceliği bize verin'

Sarı kırmızılıların, Fatih hocanın beğendiği genç isim için “ Ocak ayında transferi adına önceliği bize verin. Kimseye de Denizhan için söz vermeyin. Sizden tek isteğimiz bu. Zamanı gelince konuşuruz” diyerek 20 yaşındaki oyuncu için ilk hamlesini de yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi ve teknik heyetinin performansı, gelişimini yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcu için Ocak ayında transfer adına somut adım atmayı planlıyor.







