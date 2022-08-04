Son dakika Galatasaray haberi! Evander aslan oluyor

Aslan, 10 numarayı Evander'e emanet etmeye kararlı. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündemin en üst sıralarında yer alan Brezilyalı yıldızla anlaşma sağladı. Hatta 10 numaralı formanın 24 yaşındaki oyuncuya verilmesi planlanıyor. Ancak daha önceden büyük ölçüde mutabakat sağlanan kulübü Midtjylland'ın, gelen diğer teklifleri de koz olarak kullanıp 1 milyon Euro daha talep etmesi, Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Sarı-Kırmızılılar, Danimarka temsilcisiyle aradaki bu pürüzü de gidererek, birkaç gün içerisinde Evander'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Transfer , Galatasaray'ın istediği şekilde gerçekleşirse, genç yeteneğin bonservisine başarı bonusları hariç, 6.5 milyon Euro civarına bir ödeme yapılacak.

Hedef Giresun maçıydı ama...

Galatasaray'da ilk hedef, Evander'i ligin ikinci haftasında Nef Stadı'nda oynanacak Giresunspor maçına yetiştirmekti. Ancak Sambacı'nın hafif bir sakatlığı bulunuyor. Midtjylland'ın doktorlarına göre Brezilyalı futbolcu ay sonuna kadar sahalardan uzak kalacak. Buna karşın Galatasaray cephesi, genç oyuncuyu kendi ekibiyle detaylı bir kontrole sokacak ve ciddi bir problem olup olmadığını ortaya çıkaracak. Bu nedenle, Evander'in İstanbul'a getirilmesi kadar, burada yapılacak sağlık kontrolleri de kritik öneme sahip.

3 sene önce Vasco'dan Midtjylland'a transfer olan Evander, Danimarka ekibinde çıktığı 150 maçta 43 gol 34 asiste imza attı.