Galatasaray Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu listesini teslim etti. Hamamcıoğlu NEF Stadı'na geldiği ekibiyle birlikte bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları...

"Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını avantaja çevirmek için yola çıktık. Rakip adayımızla birlikte yola çıkıyoruz. Çok adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olmaz. Çoklu katılımı destekliyoruz. Metin Öztürk ve arkadaşları da Galatasaray'a hizmet etmek isteyen kişiler. Umarım G.Saray'ın kalitesine yakışan bir seçim süreci olur."

"Kaynaklarımız var"

"Kasa kolaylığı sağlamamız söz konusu değildir ama finansman yaratıcı çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği ve spor yasası çerçevesinde kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz tüm popülist söylemlerden kaçınarak aday olduk. Daha önce bunların sonucunu gördük. Finansman yaratıcı kaynaklarımız hazır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var, zamanı gelince bunları açıklarız."

Torrent devam edecek mi?

"Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Hocayı profesyonel arkadaşlar zamanı gelince belirler. Şu anda Galatasaray'ın hocası var. Kurumsal olarak bizim yerimiz bellidir."

Seçim yapılacak mı?

"Kanun ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin iptal olmaması lazım. İptali söz konusu olan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı. Yönetim tarafından alındı. Ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka çaremiz yok."

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ AÇIKLANDI...

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Listede şu isimler yer alıyor:

Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka