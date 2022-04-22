Galatasaray 'da başkan adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, Sarı Kırmızılıların gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Akşam'a konuşan Hamamcıoğlu, Domenec Torrent hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Mahkemenin iki alternatifi var. Ya kulübün itirazı kabul edilecek ya da aynı şekilde devam edecek. Aynı şekilde devam ederse yönetim kurulu acil bir şekilde toplanacak, yeni bir seçim tarihi belirleyecek. Yönetimin hızlı bir şekilde bu tarihi belirlemesi gerekiyor. Bize seçime gidileceği söylendi. Fakat 30 Nisan tarihinde seçim kararı alındığında bunun karar defterine farklı yazıldığını öğrendik.

28.1 OLSA HİÇ KİMSE KARIŞAMAZ

Galatasaray sitesine, kararın, tüzüğün 28/1 maddesine göre alındığı yazıldı. Ancak karar defterinde 'Genel Kurul'da ibrasızlık kararı alındığı için böyle bir karar alınmıştır' yazıldığını öğrendik. Yönetim Kurulu karar defterine şerh koymuşlar. 28.1 olsa hiç kimse şeçime karışamaz. Çünkü yönetim kurulu karar almış. Mahkeme de bu konuya müdahil olamazdı. Galatasaray'da samimiyet, şeffaflık ve güven konularında eksiklik var. Onun için mahkemeden onay çıkarsa yönetimin açık ve net bir şekilde 28.1'den kararını açıklaması lazım.

BİZİ BEĞENMİYORSA ADAY OLSUN

Burak Başkan bizimle yaptığı toplantıda biraz gergindi. Ama cuma öğleden sonra tedbir kararı kalkmazsa seçim kararı alacağını bize söyledi. Mahkemeye veren kişinin bizi yetersiz görmesi kendisinin takdiridir. Beğenmiyorsa oy vermez. Oy verecek kimseyi bulamıyorsa kendisi aday olsun. Bu zamana kadar neredeymiş bu arkadaş. Ben tanımıyorum. O da bizi tanımıyor ki adayların yetersiz olduğunu düşünmüş. Mahkemenin tedbir kararını onamasından sonra ortaya çıkacak aday soru işareti ile karşılanır."

BELGE BAŞKA SİTE BAŞKA

Galatasaray yönetimin siteye tüzüğün 28/1 hükmüne seçim ilanı koymasına rağmen karar defterine "ibrasızlıktan seçim kararı aldık" şerhi koyduğu, bu nedenle mahkemenin 87/22'den hüküm verdiği bildirildi.

BÖYLE BİR EFSANE VAR

Kısa dönemde yapılacağı iddia edilen ödemelerle ilgili ise Hamamcıoğlu, "Her seçim öncesi kısa dönemde bir ödeme olduğu söyleniyor. Sayın Elmas başkan adaylara mali tablolarla ilgili bilgiler vermek için bir toplantı yaptı. Fakat bu toplantı sırasında nakit akış tablosu ve ödemeler planı verilmedi. Böyle bir efsane var. Temmuzda 500 milyon TL diye. Bunun gerçeği nedir bilmiyoruz. Bildiğim bir gerçek var. Ağustos ayında Bankalar Birliği ödemesi yapılacak" diye konuştu.

SPONSORLAR HAZIR

Hamamcıoğlu amatör şubelerle ile ilgili "Amatör şubeler için tüm sponsorlarımız hazır. Seçildikten 1 ay sonra görürsünüz" ifadelerini kullandı.

PARA GALATASARAY'DA PRİM YAPMAZ

Galatasaray'da kasa kolaylığı yapılması gerektiği söylemleriyle ilgili Hamamcıoğlu, şunları söyledi: "G.Saray'da başkanlık makamı tecrübe, geçmiş ve görgü gerektirir. Sürekli paradan bahsetmek G.Saray'da çok prim yapan bir iş değil. Çünkü yeni spor yasası, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar yöneticilerin kasa kolaylığı sağlamasına engel. Bu boş bir iş. Kimsede de böyle bir para yok. Bu parayı bulsanız bile bu delikleri kapatamazsınız. G.Saray'da radikal verimlilik tedbirleri almazsanız 1 milyon dolar, 500 milyon dolar koyun ertesi gün biter gider bu para. Kasa kolaylığı modası geçti artık. Spor kulüplerinin başındaki en büyük bela yöneticilerin para vermesidir. O zaman parayı veren düdüğü çalıyor ve yanlış kararlar veriliyor. G.Saray'ın borcu 250 milyon doların üzerinde. Onu ödeyecek babayiğit varsa buyursun gelsin. Biz hemen çekiliriz."

BİZ KÜÇÜLELİM DEMİYORUZ

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımı ile sorulan sorulara ise şöyle yanıt verdi: "G.Saray Başkanı G.Saray'ın futbol takımının kadrosu ile ilgilenmez. Bununla Cenk Ergün ilgilenir. Kendisi raporunu bize sunar. Biz de gerekeni yaparız. Tüm futbolcular Sportif A.Ş'in bir yatırımıdır. Yatırım bedelini bulursa satılır. Ben bu satışlardan gelecek parayı altyapıya veririm. Başarıyı para ile satın alamazsın. Başarıdan parayı kazanmanız lazım. Kendi yıldızlarınızı kendiniz yetiştireceksiniz. Kurtuluş burada. Biz küçülelim demiyoruz. Küçülmek söz konusu değil. Sağlam temeller atmazsak bu hüsranlar devam eder."

NEDENİNE BAKALIM

Eşref Hamamcıoğlu, son dönemde yaşanan ibrasızlıklar ile ilgili ise, "İbra konusunda ibra etmeyen hep eleştiriliyor. Ama ibra edilmeyenlerin neden ibra olmadıklarına iyi bakmak lazım. Sizi seçen genel kurulla kavga etmeye başlarsanız, o genel kurul sizi ibra etmez. Bu hep böyle oldu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Başkan seçilirsem neden ibrasızlıktan korkayım" dedi.

TÜZÜK GENEL KURULU YAPACAĞIM

Hamamcıoğlu, Tüzük değişikliği yle ilgili ise şunları söyledi: "Tüzük konusu G.Saray'da hep konuşuluyor. Her yönetimde tüzüğü eleştirir. Ama yönetime geldiğinde bu konuyu gündeme getirmezler. Bundan önceki başkanlara bakacak olursak G.Saray'ın daha içindeyim. Aşağı yukarı 40 yılım geçti. Tüzüğün çıkardığı aksaklıkları beraber yaşıyoruz. Başkan seçilirsem öncelikle bütçe genel kurulu ve ardından tüzük genel kurulu yapacağım."

FLORYA GALATASARAY'IN PROJESİ

Eşref Hamamcıoğlu: "Florya projesi başkanın değil, Galatasaray'ın projesi. Bu projede 3 tane gayrimenkul iç içedir. Riva, Florya, Kemerburgaz. Riva 2023 yılında bitecek. 400 ile 600 milyon lira arasında G.Saray'ın kalan bir payı var. Florya'da Dursun Özbek döneminde başlanan projenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Florya'dan önemli bir gelir gelebilir."

GÜÇLÜ GELMELİ

Metin Öztürk ile yaşanacak seçim yarışı ile ilgili Hamamcıoğlu, "Üyelerin seçime gelmesi gerekiyor. Seçilecek kişinin güçlü bir genel kurul iradesiyle seçilmesi lazım. Başkanın güçlü bir oyla gelmesi lazım. Biz seçimi kazanırız. Ben ve arkadaşlarım güçlü oyla kazanmak için çalışıyoruz" dedi.

ZARARA UĞRATMAM

Hamamcıoğlu: "Torrent ve ekibinin G.Saray ile sözleşmesi var. Bu sözleşmenin detaylarını bilmiyoruz. Sözleşmenin detaylarına bakarız. Kendisinden bir rapor alırız. G.Saray'ı zarara uğratacak bir şey yapmam."