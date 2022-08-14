Transferin flaş kulübü Galatasaray , çok önemli birkaç takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde öne çıkan ilk iki isim yine Andrea Belotti ve Kaan Ayhan. Ancak Erden Timur, bu kez her iki yıldıza da Galatasaray forması giydirmeye kararlı. Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi iki dünya çapında yıldızı Cim Bom'a kazandıran Timur, bu defa da Belotti ile Kaan'ı İstanbul'a getirmek üzere İtalya seferine çıkacak.

En iyi teklif Cim Bom'dan

28 yaşındaki santrfor Belotti'ye senelik 4 milyon Euro öneren Sarı-Kırmızılılar, bu kez imza parasıyla işi bitirmeyi hedefliyor. İtalyan golcüye Roma'nın da yoğun ilgisi var. Belotti'nin önceliğini ülkesinde kalmaya vermesi işleri zorlaştırıyor. Ancak Timur, İtalya'da yapacağı bire bir görüşmede bu pürüzü de aşacağına inanıyor. Galatasaray'ın bir önceki 3.5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Andrea Belotti'ye en ciddi teklifi Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı da gelen haberler arasında.





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Kulüplerin anlaşmasını bekliyor

Belotti ile beraber 27 yaşındaki savunmacı Kaan Ayhan'ın da işini bitirmek isteyen Erden Timur'u, Sassuolo ile zorlu bir pazarlık bekliyor. Özellikle Türk kulüplerinin ısrarlı ilgisi sebebiyle piyasa değeri bir hayli yükselen Milli oyuncu için Sassuolo tarafı 9-10 milyon Euro'luk bir beklenti içine girmiş durumda. Galatasaray forması giymek isteyen Kaan ise kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır. Erden Timur, Sassuolo cephesini 5 milyon Euro seviyesine çekebilirse, daha fazla vakit kaybetmeden operasyonu tamamlayacak.