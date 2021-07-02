Son dakika Galatasaray haberi! Emre Akbaba için karar verildi

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden Galatasaray 'da Emre Akbaba kıymete bindi. Süper Lig 'in dışında Fransa'dan da teklifler alan 28 yaşındaki oyuncuyu Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.

KURU SABITLEMEŞTİ

Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin Euro yazsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu. Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılır yapılmaz takıma katılacak. (Sabah)



