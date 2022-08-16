Yeni sezon öncesi Domenec Torrent ile yolları ayırarak Okan Buruk ile anlaşan Galatrasaray'a İspanyol çalıştırıcıdan kötü haber geldi. Torrent, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

BAŞKAN ÖZBEK, TORRENT İLE YOLLARI AYIRDI

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray 'da Domenec Torrent ve ekibiyle yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme mesajında, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.

158 GÜN GÖREVDE KALDI

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi.

İŞTE ÖDENECEK TAZMİNAT

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın edindiği bilgiye göre; İspanyol teknik adam ve ekibine toplamda 2 milyon 149 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ile Domenec Torrent arasındaki ilk görüşmede sonuç çıkmamıştı. Domenec Torrent ve ekibi, sözleşmelerinde yazan bedelden 1 euro bile indirime gitmedi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEYE GELMEDİ

Domenec Torrent ile Galatasaray kurmayları arasındaki fesih görüşmeleri bugün sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda kulüp avukatlarının dahil olduğu toplantıya İspanyol teknik adam adına avukatı ve menajeri katıldı. Galatasaray'da görevden alınan Domenec Torrent'in kendi isteğiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Fotomaç'ın haberine göre; Alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.

Torrent'in yardımcıları da dava açtı. Yönetim de karşı savunma hazırladı. Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.

20 MAÇTA 7 GALİBİYET

Domenec Torrent, 14 Ocak 2022'de göreve geldiği sarı-kırmızılı takımın başında 18 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 20 müsabakada görev aldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 7 galibiyetle sahadan ayrıldı. Domenec Torrent'in öğrencileri 5 maçta rakipleriyle puanlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakiplerine ise 8 kez mağlup oldu. Domenec Torrent bu dönemde 1.3 puan ortalaması tutturdu ve Süper Lig'i 13'üncü sırada tamamlayarak oldukça kötü bir performans sergiledi.

DERBİ KARNESİ

İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılıların başında 2 derbiye çıktı. Galatasaray bu karşılaşmalarda sahasında Beşiktaş 'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe 'yle Kadıköy'de oynanan müsabakada ise rakibine 2-0 yenildi. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar rakibine Nef Stadyumu'nda 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti.