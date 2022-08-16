Galatasaray 'da transferde hareketli günler yaşanabilir. Kadroya yeni takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da gündemde...

Trtspor'un haberine göre; Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. Sevilla'nın, Danimarkalı futbolcu için fiyat yükselterek yeni bir teklifle sarı kırmızılıların kapısını çalacağı kaydedildi.

Yönetim, bu süreçte savunmaya takviye yapmak için girişimlerine devam ediyor. Transferde öne çıkan isimse, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen...

Galatasaray'ın, Belçika ekibine Norveçli futbolcu için 3.5 milyon avro teklif ettiği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların listesindeki bir diğer isimse Vitoria Guimaraes'in stoperi Abdul Mumin. Galatasaray'ın, Ganalı futbolcu için Portekiz ekibiyle temas halinde olduğu ifade edildi.

Yerli stoper transferinde ise Kaan Ayhan ismi halen gündemde. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için son güne kadar pazarlıklarını sürdürerek uygun bir maliyetle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Elabdellaoui yollar ayrılıyor

Diğer yandan Galatasaray'da, Omar Elabdellaoui ile yolların ayrılması bekleniyor.

Norveçli futbolcunun menajerinin, Fransa ve Belçika'dan bazı kulüplerle görüştüğü belirtildi.

Okan Buruk'un bu sezon sağ bek rotasyonunda Dubois - Sacha Boey ikilisini kullanmak istediği gelen haberler arasında...