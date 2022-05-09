Aslan'da Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına kimin geleceği merak konusuydu. Başkan Burak Elmas, 14 Ocak tarihinde Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Fakat İspanyol çalıştırıcının, Sarı-Kırmızılı kariyeri adeta bir fiyasko oldu. 59 yaşındaki teknik adam, takımının başında çıktığı 18 maçta sadece 1.22 puan ortalaması tutturabildi. Hâl böyle olunca da taraflar yol ayrımına geldi. Torrent, geçtiğimiz günlerde her ne kadar bir senelik sözleşmesinin olduğunun altını çizse de Başkan Elmas, yolları ayırmak istiyor.

Kaynak gelir gelmez...

Fakat arada büyük bir pürüz var. Edinilen son bilgilere göre Elmas, Torrent'in alacakları nedeniyle kaynak arıyor. Gelen haberler doğrultusunda İspanyol hocanın 1.75 milyon Euro civarında alacağının olduğu öğrenildi. Elmas'ın, bu ücreti karşılamak için kaynak arayışında olduğu ve gerekli kaynak bulunur bulunmaz Torrent'in gönderileceği belirtildi.

Metin Karabaş



