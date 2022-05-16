Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Basın mensuplarının karşısına çıkan başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını açıkladı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim.

Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim. Elimde Galatasaray Temel Değerler Bildirisi var. Değerlerinizi kaybederseniz, geleceğinizi de kaybedersiniz! Sayın Helvacı geçmişte yaptıklarıyla söylediklerinin ne kadar ters düştüğünü fark etmiyor. Helvacı, ada konusunda sözleşme yapılırken olayın içindeydi. Tüzük yapılırken de öyle. Sayın Mehmet Helvacı'dan Galatasaraylılık öğrenecek değilim.

"GİDERLERİ AZALTTIK"

Kısa görev süremizde Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Önce size defalarca anlattığımız duyulmasını istediğimiz ya da istemediğimiz olaylardan bahsetmek istiyorum. Biz geldiğimizde takım maliyeti 50 milyon euro idi. Bu rakamı bu sene 27 milyon euro'ya indirdik. Galatasaray’ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık.

Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır. Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.

"BİZİMLE UĞRAŞMAYI SEÇİM STRATEJİSİ YAPTILAR"

Galatasaray'da bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşılaştım. Gelecek için doğru kararı vermeliydim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Sanırım ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Gereken cevabı vereceğimden şüphe olmasın. Bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili kimsenin endişesi olmayan insanlar buna devam edecekler. Bunun parçası olmayacağım.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY SÖZLERİ

Sizlere Abdürrahim Albayrak'ın nasıl biri olduğunu göstereceğim. Genel Kurul iradesini hiçe saydılar... Bedavaya aldık dedikleri Oğulcan Çağlayan transferinde neler yaşadık gördünüz. Bunlar divan kurulunda hadsiz bir şekilde aileme de hakaret ettiler. Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar.

“Kuruş değil duruş tweeti atıp takipçi kasan insan (Yusuf Günay) ne yaptı bir de ona bakalım. Ne yaptı? Mahkeme kararıyla görevde kaldı. İbra olmadıktan sonra iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizle maddi ve manevi zorluklar yaşamamıza sebep oldular... Hiç bunları yaşamamış gibi divan kurulunda ortaya çıkıp hadsiz iddialarda bulundular.

Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım.

"İKİ ADAYA DA OY VERMEYECEĞİM"

Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkanı olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini öğrendik. Benim iyi niyetimi de suiistimal etmiştir. Dursun Özbek'e desteğimin önemi yok. Mevcut iki adaya oy vermeyeceğim.

Her şeyden önce ben hala bir Galatasaray taraftarıyım. Taraftar olsam, ben de Burak Elmas'ı ciddi şekilde eleştirirdim ama taraftar ve üyeleri ayırmamız gerekiyor. Üyelerimizin, taraftar gözlüğüyle bakma lüksü yok.

Luis Campos, şu ana kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Yeni bir sistem kurmak istedim. Bu seçim süreci onları da şaşırttı. Luis Campos ile Mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. Yeni yönetim, çalışmak isterse kendisini ikna etmek zorunda.

"TORRENT'LE DKU UYUŞMADI"

Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent'le konuştuk, kimse bir takımda 4 ay çalışmak istemez. Olaylar bizim planlarımız dışında gelişti. Torrent'in karakterine ve futbol bilgisine güveniyorum. Fakat bazen doku uyuşmuyor. Rakip takımlara da bakmak lazım. Kendi dönemlerinde kaç tane teknik direktör değiştiriyorlar. Bunlar olabilir.

Bu kolay bir süreç değil. Aileme ciddi anlamda hakaretler oldu, kızıma, oğluma. Onlar benden daha zor geçtiler. Bu göreve ben aday oldum, onlar olmadı. Onlara da tepkiler geldi. Son ana kadar yanımda durdular.

FATİH TERİM İÇİN FLAŞ SÖZLER

Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da... Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın nedeni bu.

"TRANSFER YAPMAMA KARARI ALDIK"

Elimize ulaşan resmi teklif yok... Bazı oyuncularımızla ilgilenildiğini duyduğumuz kulüpler var ama yönetim kurulu olarak seçime kadar oyuncu alışı ve satışı yapmama kararı aldık...