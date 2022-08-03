Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray 'da, transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılar, son olarak orta sahaya Fredrik Midtsjö takviyesi yapmıştı. Takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

GALATASARAY'I SİLDİ

Adı eski kulübü Alanyaspor'la da anılan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... Berkan Kutlu sosyal medya hesabının profilini değiştirdi. Milli oyuncu Galatasaray ifadesini sildi ve fotoğrafını güncelledi.

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu. 2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi. 2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı.

Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi. Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...