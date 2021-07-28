Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Burak Elmas, merak edilen soruları yanıtladı. A Spor'a konuşan Burak Elmas, gündemdeki Rachid Ghezzal ve Olimpiu Morutan transferlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Burak Elmas'ın sözleri şu şekilde:

"GHEZZAL'DA PRİMLERLE BİRLİKTE MASADA 3.8 MİLYON EURO VARDI"

"Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon avro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık."

"MORUTAN İÇİN RESMİ TEKLİFİMİZ OLMADI"

"Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık."