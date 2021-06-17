Galatasaray camiasında yer alan üst düzey siyasetçilerinden biriydi İbrahim Özdemir... ANAP hükümetlerinde üç dönem milletvekilliği, Yıldırım Akbulut’un başbakanlığında devlet bakanlığı, Mesut Yılmaz ile de Ulaştırma bakanlığı görevinde bulunmuştu. Sadece devlet terbiyesini değil, Galatasaray’ın anayasasını en iyi bilenlerden biri Özdemir... 7019 sicil numarasıyla, sarı-kırmızılı camianın eskilerinden... Bugün Galatasaray başkan adayı olarak üyelerin karşısında...

Kıymetli ve işini bilen bir ekiple göreve talip olduklarını dile getiren İbrahim Özdemir, “Eski bakanım. Devletin işleyen çarklarını iyi bilirim” diye söze başlayıp, şunları söyledi:

“Aile olarak Galatasaray’ın başarıları ile mutlu olur, başarısız olursa üzülürüz. Ekibimize dahil ettiğimiz bütün arkadaşlarımız, eğitimli, yetenekli ve kulübün sorunlarını iyi bilen kişilerdir. Tesadüfen bir araya gelmemişlerdir. Hiçbirisinin kişisel bir hesabı yoktur. Galatasaray üzerinden güç ve itibar elde etme planları da yoktur. Hepsi, Galatasaray’ı içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için çalışacak arkadaşlardır.”





‘Eksimiz yok’

Sosyal medyadan rüzgâr alarak yola çıkmadıklarına işaret eden Galatasaray başkan adayı, “Göz boyamak için seçimleri kampanyaya dönüştürmüyoruz. Galatasaray’ın hiçbir malını satmayız, sattırmayız. Biz tertemiz, şaibesiz bir ekibiz. Kulübümüzü alacaklarımız için icraya vermiş değiliz. Galatasaray Kulübü icraya verilmiş. Sırtımızda böyle bir eksimiz yok. Tertemiz geliyoruz. Siyasetteyken Türkiye’nin değişimini nasıl sağladıysak, Galatasaray’ı da düzlüğe çıkarmak gibi bir gücümüz olduğunu açıklıkla söyleyebilirim” diyerek genel kurul üyelerine mesaj verdi.

Galatasaray’ın 25 yıldır yönetim zafiyeti yaşadığına vurgu yapan Özdemir, “Artık bu borçlar ödenemez hale geldi ve devlet de işe el koydu. Çocukluk aşkımızı, canımız kadar sevdiğimiz Galatasaray’a, bu kadar birikimimiz varken, yardım etmemek bize yakışmazdı. Omuz atanlar, tepkiler, kırgınlıklar... Beş senedir birlik ve beraberlik bozuldu. Hep barış dili kullanıyorum ve bu dil, Galatasaray’a hakim olmalı. Biz böyle gördük. Geçmiş dönemlerde ekip ruhuna önem verdim. Çok yetenekli, mesleklerinde büyük başarılar kazanmış, uzmanlaşmış ciddi bir kadromuz var. Mali konuları çözebilecek tek ekip İbrahim Özdemir ve arkadaşlarıdır” ifadesini kullandı.





Futbolun başı Fatih Terim

İbrahim Özdemir, futbolun başına Fatih Terim’i düşündüklerini dile getirdi, bu konuda çağrıda bulundu. Galatasaray başkan adayı, “Biz Fatih Hoca’ya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet... Olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor. Aklımızda Ralf Rangnick, Bruno Lage ve Marcelo Gallardo’nun olduğunu söyledik” ifadesini kullandı.

Öncelik Kemerburgaz

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, Kemerburgaz’ın Galatasaray’ın önceliği olduğunu dile getirdi.

Özdemir, “Belki orada bir otel inşa edebiliriz. Florya çok değerli bir yer. Kemerburgaz’ı bitirip kulübü oraya taşımamız lazım. Olabilecek en kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sponsorlarla yapmaya çalışacağız. Sponsorların hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Mecidiyeköy’deki Galatasaray Oteli ile Galatasaray Adası’nın çok ihmal edildiğine söyleyen İbrahim Özdemir, “Ada çok önemli... Uzun yıllar Galatasaray’a mali değer katacak bir yer” tanımlamasını yaptı.

Çileğin modası geçti!

Futbol konusunda da keskin mesajlar veren İbrahim Özdemir, sadece alkış almak ve transfer bombası patlatmak adına kulübün milyonlarca dolarının, emekliliği gelmiş ve müzmin sakatlıkları ile bilinen oyunculara heba edilmeyeceğini dile getirdi.





İbrahim Özdemir şöyle devam etti:

“ Transfer hedefimiz mümkünse 27 yaşından büyük futbolcu almamak. Altyapıda yetenekli hocalara görev vererek, Ajax, Benfica modelini mutlaka getirmek... Söylediğim gibi bol sıfırlı futbolcu getirmeyeceğiz. Avrupa’da 20’li yaşlarındaki futbolcu en yüksek performansına geliyor. Bizde 20 yaş genç görülüyor. Şu anda Galatasaray altyapısında Ozan Kabak dışında herhangi bir futbolcu hatırlamıyorum. Galatasaray’ın futbolcu fabrikası kurması gerekir.”

Eski yönetimlerin, “pastanın üzerindeki çilek” diye tanımladığı yıldızlardan uzak kalacaklarını yineleyen Özdemir, “Çileğin artık modası geçti! Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray’a kazandırırsak iyi olur. Galatasaray’ın eksik yerlerine genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz” yorumunu yaptı. Sarı-kırmızılıların başkan adayı, bunlara örnek olarak Kerem, Halil, Onyekuru ve Muhammed gibi isimleri gösterdi. (Skorer)



