Galatasaray 'da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılar, 2021-2022 sezonu başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı kırmılılar, yeni sezon öncesinde Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe 'ye kiralanmış, sezonun sona ermesiyle birlikte Aytaç Kara takıma geri dönmüştü.

Aytaç Kara, geçen sezon 20 maça çıkıp 1 asistlik performansla oynadı.

Sarı kırmızılı takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







