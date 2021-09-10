Sarı kırmızılılar Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan yabancı kotasını Portekiz ekiplerinden Famalicao takımında oynayan Gustavo Assunçao ile doldurdu. Genç oyuncu aynı zamanda Porto ve Atletico Madrid ile izlediğimiz Paulo Assunçao'nun da oğlu. Galatasaray , tıpkı Sacha Boey gibi Gustavo'ya da 450 bin € maaş ödeyecek.

Assunçao için Famalicao 7 milyon Euro istedi, ama fiyat kıran G.Saray bedeli 3.5 milyon Euro'ya indirdi. Oyuncunun maaşı 96 bin Euro'dan 450 bin Euro'ya çıktı.

Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 bin Euro'ya kiralanırken, sözleşmesine 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı.

21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak.

Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'e de aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunçao beklenen gelişmeyi gösterirse, sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak. (Sabah)